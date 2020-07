UFFICIALE – Inter Women, Capucci passa al Ravenna: la formula

Laura Capucci si trasferisce dall’Inter Women al Ravenna: lo annuncia il club meneghino con un comunicato ufficiale che indica anche la formula

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale sul trasferimento dall’Inter Women al Ravenna Women del difensore Laura Capucci, pubblicata sul sito dell’Inter. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Laura Capucci al Ravenna Women FC. Il difensore classe 2000, che ha vinto un campionato di Serie B con la maglia nerazzurra, si trasferisce a Ravenna per la stagione 2020/21. Alla giocatrice va un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale“.