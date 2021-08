UFFICIALE – Inter Women, altro rinforzo: arriva Anja Sønstevold

L’Inter Women di Rita Guarino continua la sua campagna di rafforzamento senza sosta. La società nerazzurra ha comunicato l’arrivo di Anja Sønstevold per la difesa.

NUOVO ACQUISTO – Inter Women piazza un altro colpo e continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In difesa arriva la norvegese Anja Sønstevold dal Fleury. Questo il comunicato ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Anja Sønstevold. Il difensore classe 1992 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2022″.

Fonte: inter.it