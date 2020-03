UFFICIALE – L’Inter Femminile si ferma: sospese tutte le manifestazioni

Con un comunicato ufficiale della FIGC, viene sospesa l’attività del Calcio Femminile italiano. Si interrompe la stagione dell’Inter Femminile, attualmente ottava in Serie A.

TUTTO FERMO – Anche il Calcio Femminile si adegua al DPCM di ieri (contenuto qui) e sospende l’attività calcistica in tutto il territorio nazionale. Fino a data da definirsi, non si disputeranno il Campionato Serie A femminile TIMVISION, il Campionato Nazionale femminile Serie B, il Campionato Nazionale femminile Primavera e la Coppa Italia femminile TIMVISION. Si ferma pertanto la stagione dell’Inter Femminile. Le ragazze di Attilio Sorbi sono attualmente all’ottavo posto in classifica, con 19 punti. Di seguito il comunicato della FIGC, pubblicato pochi minuti fa: “si dispone la sospensione e il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della Divisione Calcio Femminile in programma durante tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse”.

Fonte: figc.it