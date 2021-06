Debever, difensore francese, lascia Inter Women. La calciatrice annuncia che non rimarrà in nerazzurro nella prossima stagione, con un post sul suo account ufficiale Instagram.

IL SALUTO – Julie Debever annuncia: “Un segno indelebile.

La vita è fatta di pagine che si girano, ognuna di queste è un capitolo del libro della nostra vita.

Per me è tempo di voltare la pagina Inter per crescere ulteriormente come calciatrice e come donna. È un grande onore per me aver indossato questa maglia.

Voglio ringraziare lo staff, le giocatrici, la dirigenza e i tifosi che rendono questo club così speciale”.

