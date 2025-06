UFFICIALE – Cambiaghi lascia l’Inter Women per passare alla Juventus

Cambiaghi lascia l’Inter Women: il comunicato della Juventus

APPRODO BIANCONERO – La Juventus ha così annunciato il passaggio di Cambiaghi a Torino: «Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Michela Cambiaghi, attaccante azzurra di grande qualità ed esperienza, all’interno del gruppo: la calciatrice, che in bianconero indosserà il numero 36, ha firmato un contratto che la legherà al nostro club fino al 30 giugno 2028.

In Nazionale, dopo aver giocato sin dal 2015 con varie selezioni delle giovanili, nell’ottobre 2023 ha ricevuto anche la prima convocazione da parte della Nazionale maggiore – indossando la maglia azzurra per la prima volta prendendo il posto di Barbara Bonansea nel secondo tempo della sfida contro la Spagna in UEFA Women’s Nations League. Al momento con l’Italia ha raccolto 17 presenze e cinque reti».

LE DICHIARAZIONI – Il Women’s Football Director Stefano Braghin ha così annunciato il passaggio di Cambiaghi alla Juventus: «Siamo felici di accogliere Michela, porta caratteristiche che saranno utili alle nostre soluzioni offensive. Non è arrivata per sostituire chi è andato via date le sue differenti qualità. Sarebbe riduttivo e poco rispettoso considerare Michela semplicemente un’alternativa: è una mia prima scelta, a prescindere».