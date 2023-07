UFFICIALE – Bugeja primo acquisto per Inter Women: arriva dagli USA

Si muove anche Inter Women con l’inizio della nuova stagione. Arriva il primo acquisto ufficiale per le ragazze di Guarino: si tratta di Bugeja, attaccante maltese classe 2004 proveniente dall’Orlando Pride ma già in Italia al Sassuolo dal 2020 al 2022.

IL COMUNICATO – “L’Orlando Pride annuncia il trasferimento dell’attaccante Haley Bugeja all’Inter, formazione di Serie A Femminile, a titolo definitivo. Acquistata dal Pride a luglio del 2022, la calciatrice diciannovenne ha fatto sei presenze durante la sua permanenza a Orlando.

«Ringrazio l’Orlando Pride e i tifosi per lo splendido anno in questa città e in questa squadra. Sono cresciuta molto come giocatrice e persona. Voglio inoltre ringraziare il club per il lavoro fatto su di me, anche per definire la prossima tappa della mia carriera. Sarò sempre una tifosa», ha detto Bugeja”.

Fonte: orlandocitysc.com