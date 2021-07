UFFICIALE – Bonetti nuova giocatrice dell’Inter Women: il comunicato

Nuovo rinforzo per l’Inter Women guidata da Rita Guarino. Dall’Atletico Madrid arriva infatti l’attaccante Tatiana Bonetti. Di seguito il comunicato ufficiale del club

RINFORZO – Si rinforza ancora l‘Inter Women. La formazione di Rita Guarino, infatti, potrà contare su una nuova giocatrice in attacco: si tratta di Tatiana Bonetti, reduce dall’esperienza in Spagna all’Atletico Madrid. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Tatiana Bonetti. L’attaccante classe 1991 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2023”.

Fonte: inter.it