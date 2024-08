Tomaselli all’esordio con l’Inter Women: «Voglia di essere subito protagoniste!»

Mancano poche ore all’esordio nella nuova stagione per l’Inter Women. Tra i tanti i volti nuovi della squadra nerazzurra anche Martina Tomaselli, che si racconta sui canali ufficiali.

LAVORO – Dopo un anno alla Roma l’italiana Martina Tomaselli approda all’Inter Women, dove sarà al servizio di Gianpiero Piovani. La calciatrice, che domani debutterà per la prima volta sul campo in maglia nerazzurra, dichiara sulla nuova stagione: «C’è tanta voglia di essere subito protagoniste. Abbiamo lavorato tanto in questo mese e siamo un bel gruppo e una bella squadra. Adesso è l’ora di mettere in pratica quello che è il lavoro che abbiamo svolto. Queste settimane sono andate molto bene, si è percepito il miglioramento fatto durante questi giorni di lavoro. Siamo un bel gruppo, molto amalgamato, ben unito ed è la forza che dobbiamo mettere anche la domenica».

Tomaselli determinate: le sensazioni sul nuovo anno con l’Inter Women

CAMPIONATO – Dopo aver parlato del periodo di preparazione estiva dell’Inter Women, Martina Tomaselli continua sui canali di Inter TV: «Ci sono stati molto acquisti, le squadre di sono rafforzate tanto e quindi sarà sicuramente un campionato molto più competitivo. Le prime partite sono sempre un po’ con il punto di domanda. Noi dell’Inter Women dobbiamo guardare noi stesse, fare il nostro gioco e dare sempre il massimo per portare a casa il risultato». Non resta che aspettare di vedere in campo le ragazze dell’Inter Women domani, nella prima sfida della stagione, contro la Sampdoria.