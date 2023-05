Thogersen: «Juventus-Inter Women, servirà lucidità in tutte le fasi»

Frederikke Thogersen

– Thogersen: «Abbiamo avuto il tempo per recuperare dall’ultima gara e abbiamo avuto un weekend di riposo. Credo che ci abbia fatto molto bene anche dal punto di vista mentale perché è stato un periodo difficile per noi. In qualche partita abbiamo giocato molto bene e meritavamo di più, ma penso che dobbiamo essere più lucide in entrambe le fasi di gioco. Ci sono state gare in cui abbiamo dominato, ma non siamo state abbastanze brave in attacco e in difesa».