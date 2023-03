Thogersen: «Semifinale? Inter Women concentrata e competitiva!»

Thogersen parla prima dell’importante sfida di sabato dell’Inter Women contro la Juventus. Il nuovo acquisto nerazzurra racconta ai microfoni di Inter Tv come la squadra di Guarino si sta preparando alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile.

MIGLIORAMENTO – Frederikke Thogersen parla del clima in casa Inter Women a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia Femminile. Di seguito le parole della calciatrice nerazzurra intervenuta su Inter TV: «Abbiamo giocato da squadra e abbiamo creato occasioni contro una squadra molto forte. Ma ci sono ancora margini di miglioramento in vista della gara di ritorno. Stiamo facendo bene nonostante le assenze? Sì assolutamente. Grazie alla mentalità e all’impegno mostrato siamo rimaste sempre competitive e lottiamo sempre in campo. Come arriviamo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia? Tutta la squadra è molto concentrata. I preparativi stanno andando molto bene che è la cosa più importante. Ho scoperto da poco che l’Inter Women non è mai arrivata in finale. Sarebbe un risultato straordinario».