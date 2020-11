Tegola per Inter Women, brutto infortunio per Alice...

Tegola per Inter Women, brutto infortunio per Alice Regazzoli

Condividi questo articolo

Alice Regazzoli Inter Women

L’Inter Women ha passato il turno di Coppa Italia contro la Lazio, ma la sfida contro le capitoline costa un brutto infortunio ad Alice Regazzoli

Brutta notizia per l’Inter Women. La partita di Coppa Italia contro la Lazio, in cui le nerazzurre hanno passato il turno nonostante il pareggio per 3-3, è costata infatti un brutto infortunio per la giovane centrocampista Alice Regazzoli. La società nerazzurra ha infatti comunicato che la giocatrice ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.