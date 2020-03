Tarenzi: “Inter? Trovata subito bene. La vita in quarantena…”

Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Femminile, ha partecipato con Regina Baresi a “Inter Calling” su “InterTV”. Si è parlato inevitabilmente della vita in quarantena, ma anche della propria carriera e della stagione

QUARANTENA – Stefania Tarenzi ha prima parlato della vita in quarantena: «Sto bene. Vivo da sola quindi è davvero dura, ma cerco di fare più cose possibili per non pensare a quello che succede fuori. Tutti i giorni faccio la videochiamata con i miei genitori e il mio cane: è il momento più bello della giornata. Ringrazio Dio che esiste Netflix. Sto guardando “La Casa di Carta”. Ascolto musica e ogni tanto scrivo qualche pensiero sul mio diario. Poi questo periodo aiuta molto a riflettere, quindi c’è sempre qualcosa di positivo. In cucina non sono molto portata. Se mi impegno riesco a fare qualcosa di buono, ma non è il mio forte».

ALLENAMENTI – La Tarenzi ha poi parlato degli allenamenti e della mancanza del campo: «Stiamo facendo il possibile. Manca tantissimo il campo, correre e stancarsi. Cerchiamo di divertirci in qualche modo allenandoci nel migliore dei modi. Ho tantissima nostalgia. Mi manca la sensazione di entrare in campo, dare tutto e uscire stravolta. Mi manca lo spogliatoio, ridere e scherzare con le mie compagne».

INTER – Chiusura per la Tarenzi sulla sua carriera e la prima stagione in maglia nerazzurra: «Non mi aspettavo di passare dalla Serie D alla Nazionale. Mi è scattato qualcosa e ho iniziato a credere in qualcosa e quando lo fai difficilmente poi non raggiungi i tuoi obiettivi. Per due anni sono stata ferma per problemi con il mio cartellino e quindi grazie a dei miei cugini ho iniziato a fare ciclismo, ma non era il mio sport. In una gara mi sono addirittura persa (ride, ndr). All’Inter mi sono trovata benissimo subito dal ritiro. Ho trovato nella società un ambiente sereno. Quando c’è questa atmosfera è molto bene lavorare. Sono felice di fare parte di questo club e gruppo».