Tarenzi: “Inter sei sulla strada giusta. Ecco dove possiamo arrivare”

Stefania Tarenzi Inter

Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Femminile, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” alla vigilia della sfida di contro la Florentia. Le nerazzurre vogliono confermare l’ottimo momento di forma.

PROSSIMO IMPEGNI – Stefania Tarenzi ha prima parlato del campionato: «Arriviamo da una vittoria importante, ma ora vogliamo altri tre punti fondamentali contro la Florentia. Sarà una partita molto difficile e dovremo lottare su ogni pallone. Si tratta di un avversario molto difficile da battere sul proprio campo».

CRESCITA – La Tarenzi ha poi chiuso parlando della crescita dell’Inter e del suo ritorno al gol: «Sono felice di essermi sbloccata. Per un attaccante è fondamentale. Spero di poter continuare a dare il massimo per l’Inter. Siamo cresciute molto rispetto all’anno scorso, ma possiamo ancora migliorare. Abbiamo potenzialità per arrivare in alto, ma siamo sulla buona strada».