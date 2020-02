Tarenzi: “Abbiamo dato il massimo, peccato per l’ultimo quarto d’ora”

Condividi questo articolo

Stefania Tarenzi, attaccante di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dopo il fischio finale della sfida contro la Juventus in cui le bianconere si sono imposte per 5-1

PECCATO PER IL FINALE – ll rammarico della Tarenzi è il crollo nel finale che ha reso molto pesante il punteggio: «E’ stata una bella partita, specialmente nel primo tempo ce la siamo giocata al massimo. Peccato per l’ultimo quarto d’ora in cui sono arrivati quei 3 gol. Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato e questo fa vedere che ci siamo per i primi posti. Cosa possiamo imparare dalla Juventus? C’è sempre qualcosa da rubare a qualcun altro, dobbiamo cercare di imparare da questa squadra che riesce sempre a gestire il gioco. Il duello con Sara Gama? Sapevo sarebbe stato duro, spero sia stato un bel duello. Comunque l’importante è divertirsi, noi diamo sempre il massimo».