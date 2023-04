Spugna: «Fatto ottima gara con l’Inter, non ci siamo mai fermati»

Alessandro Spugna ha commentato su La7 la partita tra Roma e Inter Women finita poco fa a Milano. Il tecnico giallorosso ha mandato un segnale importante alla Juventus.

VITTORIA – Alessandro Spugna ha parlato così della vittoria della sua Roma contro l’Inter Women: «Dovevamo far punti e abbiamo fatto un ottima gara con l’Inter. Abbiamo un po’ di riposo poi penseremo alla partita di sabato. Facile non c’è mai nulla, abbiamo avuto approccio con una mentalità importante e oggi più di altre volte. Era molto importante vincere, mal che ci vada stiamo a +8 allo scontro diretto. Non ci siamo fermate dopo il primo vantaggio, perciò stiamo acquisendo una grande mentalità. Sono contento di questo. Noi dobbiamo gestire la settimana come tutte le partite importanti che abbiamo affrontato nelle ultime settimane, non so se il match di darà poi lo Scudetto. Dovremmo gestire con grande serenità, la partita sarà importante come quella di oggi e siamo consapevoli delle nostre forze. Con l’Inter abbiamo dato un messaggio forte».