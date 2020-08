Sousa: “Inter, spero di scrivere la storia come altri brasiliani. La Serie A…”

Sousa: “Inter, spero di scrivere la storia come...

Kathellen Sousa, nuovo difensore dell’Inter Women, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatrice nerazzurra. Si è parlato inevitabilmente della sua scelta e della crescita del calcio femminile italiano

NUOVA AVVENTURA – La Sousa ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Queste le sue dichiarazioni: «Sta andando molto bene, sto imparando moltissimo. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Durante l’ultimo Mondiale ho visto che il calcio italiano sta crescendo moltissimo, quindi penso che imparerò molto dalla Serie A e sono pronta a dare il massimo. Ho scelto l’Inter perché era un’ottima opportunità. Inoltre nella squadra maschile hanno giocato molti brasiliani. Spero di poter scrivere la storia così come hanno fatto loro. Nel mio periodo negli USA ho imparato l’etica del lavoro, a essere professionale e anche a lavorare duramente. Mi aspetto di fare lo stesso qui in Italia e di dare il massimo

Fonte: inter.it