Sorbi: Â«Qualificazione meritata. Sapevamo che oggi avremmo soffertoÂ»

Sorbi: «Qualificazione meritata. Sapevamo che oggi avremmo sofferto»

Attilio Sorbi Inter Women

Attilio Sorbi, tecnico dell’Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine della sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia contro la Fiorentina.

QUALIFICAZIONE MERITATA – Soddisfatto Attilio Sorbi per il passaggio in semifinale dell’Inter Women, dopo la vittoria nel doppio confronto con la Fiorentina. Questo il suo commento ai canali ufficiali della società: «Sapevamo che venire a giocare qui contro la Fiorentina e in uno stadio così importante non era facile e che probabilmente avremmo sofferto. Se facciamo un’analisi serena, nelle due gare, ci siamo meritati il passaggio del turno».