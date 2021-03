Sorbi: Â«Napoli non rispecchia la classifica. Ora testa solo a Inter-Milan!Â»

Sorbi: «Napoli non rispecchia la classifica. Ora testa solo a Inter-Milan!»

Photo 201992987

Attilio Sorbi, tecnico dell’Inter femminile, dopo il pari delle nerazzurre maturato in casa contro il Napoli attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della prestazione e del prossimo impegno in Coppa Italia contro il Milan.

SOLO PARI – Sorbi dopo la partita con il Napoli ha commentato così la partita: «Il risultato è quello che rimane, non posso rimproverare nulla alle ragazze perché hanno dato il massimo e su questo non c’è dubbio. Potevamo essere più lucidi in qualche occasione però nel calcio ci sta. Volevamo vincere la partita però dovevamo stare attenti perché i punti del Napoli non rispecchiano la forza di questa squadra. La loro rosa è molto vasta, ha cambiato molto con giocatrici straniere di valore. È stata una partita difficilissima anche sotto il punto di vista nervoso, le ragazze però hanno fatto di tutto per portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti. Sono sicuro che queste ragazze daranno sempre il massimo».

ALTRO IMPEGNO – Sorbi si proietta già alla prossima partita, cioè l’impegno in Coppa Italia contro il Milan: «Semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan? Per fortuna c’è subito una partita così importante per cui da martedì dobbiamo pensare a questa partita. Credo che fondamentalmente le ragazze devono stare serene perché non hanno niente da perdere. Il Milan è una squadra fortissima».