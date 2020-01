Sorbi: “Milan-Inter atmosfera speciale. Loro un passo avanti”

Attilio Sorbi, tecnico nerazzurro, ha fatto eco alle parole di Maurizio Ganz, in vista del derby femminile Milan-Inter in programma domenica 2 febbraio. Queste le parole dell’allenatore rilasciate a “Sky Sport”.

HYPE – Cresce l’attesa per il derby femminile in programma domenica. Milan-Inter sarà una sfida cruciale per il prosieguo del cammino di entrambe le formazioni. Alle parole di Maurizio Ganz (tecnico della formazione rossonera, QUI le sue parole), ha rispotto Attilio Sorbi: «L’atmosfera del derby è sicuramente particolare, escono fuori diverse energie, lo si capta anche nell’aria. Io sto cercando di tranquillizzare le ragazze, ma è senza dubbio una gara diversa dalle altre. Il Milan è una squadra molto forte, costruita nel tempo e che può contare su calciatrici molto brave. Probabilmente loro sono un passo avanti a noi, ma proveremo ad affrontarle con la consapevolezza che possiamo giocarcela. Poi sarà il campo a dirci a che punto siamo arrivati».