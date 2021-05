Sorbi, la partita non si sblocca: Inter Women ferma sullo 0-0 dopo 45′

PRIMO TEMPO – Nessuna rete dopo i primi 45′ di Inter-Florentia San Gimignano del Campionato di Serie A Femminile , arrivato alla penultima partita stagionale. Pur giocando meglio della squadra ospite, l’ Inter Women di Attilio Sorbi non è ancora riuscita a sbloccare la partita. Intorno alle ore 16.00 si torna in campo per la ripresa, partendo dallo 0-0 attuale.

Sorbi dovrà mettere mano alla sua squadra nella ripresa per cercare di portare a casa i tre punti. Per il momento, all’intervallo, l’Inter Women non va oltre le reti inviolate

