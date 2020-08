Sorbi: “Inter Women scioltasi sull’1-0. Non abbiamo più molto tempo per…”

Sorbi – allenatore dell’Inter Women -, intervistato da “Sky Sport” al termine di Fiorentina-Inter, commenta la prima uscita stagionale delle sue ragazze

SERVE TEMPO – Il 4-0 di Firenze (vedi articolo) non premia le ragazze dell’Inter Women, sconfitte al debutto. Il tecnico Attilio Sorbi prova a spiegare cosa non ha funzionato contro la Fiorentina Femminile: «L’Inter ha avuto buone idee e cambi di gioco, ma al primo gol ci siamo un po’ sciolti. Questo probabilmente fa parte del percorso di crescita, ma non abbiamo più molto tempo da aspettare. Quest’anno sono arrivate giocatrici importanti e dobbiamo dargli un pochino di tempo per amalgamarsi con il resto. Questa stagione speriamo di toglierci qualche soddisfazione». Questo il commento di Sorbi al termine di Fiorentina-Inter, prima giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile.