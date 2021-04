Sorbi: «Dimostrato carattere, ma vorrei vederlo sempre»

Attilio Sorbi, allenatore di Inter Women, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” dopo la partita di campionato vinta oggi dalle nerazzurre in rimonta contro la Pink Bari (leggi qui)

LA RIMONTA – Sorbi premia le ragazze per la vittoria di oggi in rimonta anche se sostiene ci sia stata troppa sofferenza e un approccio sbagliato: «Con molta sofferenza. Le partite si vincono anche con questa determinazione, mi piacerebbe però fin dall’inizio perché il carattere non può venire fuori quando siamo in svantaggio o nel secondo tempo. Il carattere ci deve essere sempre. Ne abbiamo parlato in questa settimana, era una partita difficilissima perché nel calcio nulla è scontato. E’ successo che tra primo e secondo tempo stavamo perdendo 1-0, nonostante tante occasioni da gol, nell’unica occasione per un eurogol e stavamo perdendo la partita. Credo che abbiamo capito di dover mettere qualcosa di diverso e le ragazze nel secondo tempo hanno ribaltato. Poi ci sono state altre opportunità e probabilmente il risultato poteva essere più largo».

L’ESPERIENZA – Sorbi parla dell’esperienza del gruppo nerazzurro: «Io credo che questo sia un percorso ed è normale possa succedere. I campionati servono per fare esperienza e molte giocatrici quest’anno hanno acquisito una certa esperienza. Credo si siano rese conto che nessuno ti regala nulla, ci vuole sacrificio e dedizione e questo ci abituerà per far crescere l’intero movimento dell’Inter femminile. Se la prima squadra riesce a fare risultati c’è possibilità che anche le ragazze più giovani abbiano dei riferimenti importanti».

LA PROSSIMA COL MILAN – Sorbi parla della partita di sabato prossimo. L’Inter giocherà contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dalla vittoria per 2-1 dell’andata: «La partita di sabato prossimo sarà una partita storica. Per la prima volta l’Inter fa una semifinale di Coppa Italia, abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo benissimo che nel calcio i leggeri vantaggi possono essere cancellati. Dipende solo da noi. Giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato, ma abbiamo visto che mettendo la testa, il sacrificio, la dedizione e la compattezza siamo riusciti a far risultato contro il Milan».