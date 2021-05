Sorbi: «Debacle nella seconda parte di partita. Brucia perdere così»

ASPETTO MENTALE – Sorbi prosegue analizzando la sconfitta: «Se è stata più una questione fisica o mentale? Non so poi, di solito è difficile dividere queste due parti, vanno sempre insieme. Credo che in questo momento venivamo da una settimana importante, da una vittoria fuori casa eclatante, poi nella seconda parte gli episodi ci hanno condannato. La Juventus è Campione d’Italia da tanto tempo, ma andremo a fare la partita e a onorare i nostri colori, che sono importanti. Sono convinto che non ci sarà bisogno di motivare le ragazze perché è già una bellissima partita».

AMAREZZA – Attilio Sorbi è amareggiato al termine di Inter Women – Florentia San Gimignano : «Nel primo tempo non siamo riusciti a realizzare qualche occasione probabilmente anche abbastanza nitida. Poi, nella seconda parte della partita, c’è stata credo una débâcle e questo mi dispiace tantissimo anche perché era l’ultima partita di questo campionato qui a Interello, a casa nostra. Perdere con una squadra che aveva due punti in meno di noi mi brucia un po’, poi le ragazze hanno provato a fare il massimo. È difficile che mi lamenti di qualcosa, ma da settimane ci mancano tantissime titolari, quindi far giocare sempre le stesse diventa complicato alla lunga. Nella seconda parte le ho viste stanche e demotivate, abbiamo preso due gol evitabili però c’è anche la bravura dell’avversario».

