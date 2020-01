Sorbi: “Con l’Inter lavoro importante, lavoriamo per crescere”

Il tecnico dell’Inter Femminile Attilio Sorbi ha partecipato alla presentazione della 40esima edizione del Torneo Bracco Cup insieme alla capitana Regina Baresi, Piero Ausilio e Roberto Samadan. Occasione in cui Sorbi e Ausilio hanno ricevuto il premio “Uno sguardo al futuro” e il tecnico delle ragazze nerazzurre ha concesso alcune dichiarazioni

UN LAVORO IMPORTANTE – Sorbi sottolinea la necessità per l’Inter di fare progressi poco alla volta in quella che è la nuova esperienza della Serie A per tutto l’ambiente: «Ho lavorato dodici anni per la Federazione e ho avuto la fortuna di vivere il Mondiale di Francia al fianco di Milena Bertolini. Con le ragazze della Nazionale abbiamo vissuto due anni importanti e il Mondiale è stata una grande occasione per tutto il movimento del calcio femminile. Quest’estate ho ricevuto la chiamata dell’Inter e subito abbiamo iniziato un lavoro importante, ma dovremo crescere poco alla volta per diventare sempre più competitivi nella massima serie».

fonte: inter.it