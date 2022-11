Sonstevold: «Inter Women, iniziato alla grande! Dispiace per l’ultimo periodo»

Anja Sonstevold, centrocampista dell’Inter Women, su Inter TV ha tirato un po’ le somme di questa prima parte di stagione iniziato nel migliore dei modi per le nerazzurre.

PRIMO BILANCIO – Sonstevold analizza questa prima parte di stagione con la maglia nerazzurra dell’Inter Women: «Quest’anno abbiamo iniziato alla grande, inanellando una serie di vittorie consecutive, siamo dispiaciute che ultimamente abbiamo perso qualche punto, ma in generale la stagione è iniziata bene e puntiamo a migliorare ancora. In questa stagione siamo riuscite a fare bene contro le squadre di vertice: sappiamo che tutti gli avversari sono alla nostra portata, ma abbiamo perso punti in partite in cui non dovevamo. Dobbiamo essere più costanti per riuscire a rimanere nelle prime posizioni della classifica».