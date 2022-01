Sonstevold (Inter Women): «Deluse per il punto, dobbiamo lavorare sodo»

Anja Sonstevold – difensore dell’Inter Women – ha parlato ai microfoni ufficiali della società dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Napoli.

PUNTO DELUDENTE – Anja Sonstevold ha parlato così della sfida pareggiata dall’Inter Women contro il Napoli: «Nel primo tempo avevamo la gara sotto controllo e ci siamo portate avanti con un gol, poi loro hanno trovato il pareggio con l’unico tiro in porta. Nel secondo tempo ci siamo innervosite e non abbiamo sempre fatto le scelte giuste: per questo poi la partita è diventata equilibrata. Siamo molto deluse per aver portato a casa solo un punto oggi. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci. La prossima partita contro la Lazio diventa ancora più importante e per questo lavoreremo ancora più sodo».