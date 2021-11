Sonstevold: «Adoro l’esperienza all’Inter. Pro Sesto? Saremo pronte»

Anja Sonstevold ha rilasciato un’intervista a Inter Tv parlando della sua esperienza all’Inter Women nonché della prossima partita contro la Pro Sesto. Qualche battuta anche sul gol contro il Verona

GOL − Sonstevold esprime la sua gioia per la rete contro il Verona: «Io non segno molto spesso, figurati gol così belli! Durante il riscaldamento pre-gara ho fatto dei buoni tiri. Le ragazze avevano poi detto: oggi è il tuo giorno, devi tirare in porta! Quando ho visto il pallone, mi ci sono fiondata e per fortuna la palla è andata in rete. Ho visto il pallone arrivare ma avevo anche visto che l’area di rigore non era molto affollata. Ho pensato fosse meglio tirare ed è andata in rete».

INTER − Sonstevold è entusiasta del suo percorso in nerazzurro: «Io adoro questa esperienza che sto facendo. Mi piace questa squadra e il modo in cui giochiamo e lo staff. Mi piace anche questo paese e la cultura calcistica qui è tutta un’altra cosa. Mi sta piacendo molto».

COMPETITIVITÀ − Sul livello del campionato, Sonstevold non ha dubbi: «Si assolutamente, il campionato italiano è molto competitivo. Quando siamo in giornata, possiamo lottare e battere qualunque squadra. E’ molto bello giocare nel campionato italiano».

PRO SESTO − Infine, la Sonstevold ha risposto alla domanda sulla prossima partita: «Non conosco loro molto bene come squadra ma le gare di coppa sono sempre difficile. Nonostante loro siano una squadra di categoria inferiore, dobbiamo avere la stessa concentrazione e voglia di sempre. Ci prepareremo molto bene e saremo pronte per sabato».