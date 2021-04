Simonetti: «Sarebbe bello raggiungere finale di Coppa Italia in un derby!»

Flaminia Simonetti, centrocampista di Inter Women, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport” ha parlato di Milan-Inter, sfida di Coppa Italia in programma domani

EMOZIONE – Queste le parole di Flaminia Simonetti: «In campionato non siamo riuscite ad esprimerci al meglio, quindi per noi raggiungere la finale di Coppa Italia in un derby sarebbe emozionante, oltre che veramente importante. Sono molto contenta della considerazione che ho qui, sia da parte dello staff che delle mie compagne. Sto vivendo un buon momento dopo l’esperienza negativa del covid, ma questo lo devo soprattutto alla squadra e alle ragazze che hanno saputo subito rimettermi nelle condizioni migliori per fare bene».

Fonte: inter.it