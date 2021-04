Simonetti: «Primo gol con l’Inter, una grande emozione»

Flavia Simonetti, centrocampista di Inter Women autrice di un gol nella sfida vinta oggi dalle nerazzurre contro la Pink Bari (leggi qui) ha parlato ai microfoni di Inter TV.

IL GOL – Simonetti parla del gol, il suo primo con la maglia dell’Inter: «Mi sono molto emozionata quando ho fatto gol, il primo con la maglia dell’Inter, lo avevo sempre cercato ma non era arrivato. Sono contenta perché è arrivato in una partita difficile che non riuscivamo a ribaltare».

LA REAZIONE – Simonetti parla della reazione dell’Inter dopo il gol: «Il loro gol è stato inaspettato, in tutto il primo tempo avevamo sempre attaccato e siamo state sfortunate in alcune occasioni. Poi nel secondo tempo siamo entrate con la voglia di ribaltare la partita. Non è stato facile, questo è un campo complicato contro una squadra tosta. Ce l’abbiamo messa tutta e siamo riuscite a ribaltare il risultato».

IL DERBY – Simonetti parla della prossima partita, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: «Sicuramente questa vittoria ci ha aiutato molto anche per come affronteremo la semifinale. Ci teniamo a fare bene e cercheremo di arrivare in finale con tutte le nostre forze. Siamo contente che affronteremo una settimana contente di quello che abbiamo fatto oggi».