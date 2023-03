Simonetti: «Inter Women tra le prime cinque, ora tutte finali!»

Prosegue il lavoro dell’Inter Women dopo la settimana di riposo, la stagione adesso entra nel vivo con la Poule Scudetto. Di questo ne ha parlato Flaminia Simonetti in un’intervista su Inter TV.

FASE IMPORTANTE – Flaminia Simonetti parla della poule Scudetto, dove le migliori squadre del campionato si affrontano in questa fase: «Essere tra le prime cinque è stata una cosa molto importante per noi, era il nostro obiettivo perché a maggior ragione avremo scontri dirette contro le big. Sarà importante per noi confrontarci con loro, saranno tutte delle finali. Dovremmo stare attente a ogni particolare».