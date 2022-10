Simonetti: «Inter Women, pronto il riscatto dopo Sassuolo. Siamo sul pezzo!»

Simonetti interviene nel pre-partita di Inter-Roma Femminile (vedi formazioni). Di seguito le parole della calciatrice dell’Inter Women ai microfoni di Inter TV prima dell’ottavo match di Serie A Femminile.

DETTAGLI – Flaminia Simonetti racconta le sensazioni prima di entrare in campo con la sua Inter Women per sfidare la capolista Roma. La centrocampista nerazzurra, ai microfoni di Inter TV, dichiara: «Questa settimana è stata impegnativa e attenta. Abbiamo cercato di sistemare i piccoli dettagli che durante la partita fanno la differenza. Vogliamo riscattarci da quella che è stata la prestazione contro il Sassuolo, in cui non siamo riuscite a mettere in campo le nostre qualità. Siamo cariche proprio per questo. Sarà sicuramente una partita tosta perché loro sono una grande squadra e giocano bene. Noi l’abbiamo preparata bene, siamo sul pezzo e cercheremo di fare il nostro meglio». Simonetti, dopo l’ultimo pareggio in trasferta, è fiduciosa del lavoro della sua squadra. L’Inter Women cercherà di riconquistare posizione nella classifica di Serie A Femminile.