Simonetti: “Inter Women, la sosta ci ha aiutato a chiarire. Entusiaste”

Flaminia Simonetti Inter Women

Flaminia Simonetti ha giocato in Inter Women-Pink Bari 3-0, partita di questo pomeriggio della Serie A Femminile. La centrocampista, intervistata da Inter TV, ha spiegato cosa sia cambiato dopo le tre settimane di sosta per le nazionali.

VITTORIA E CRESCITA – Terza vittoria in Serie A Femminile per Inter Women, con l’agile 3-0 alla Pink Bari. Fra le giocatrici impegnate nel pomeriggio a Interello c’era anche Flaminia Simonetti, che ha parlato a Inter TV: «Diciamo che avevamo preparato bene la partita durante la settimana. Comunque ci eravamo allenate bene durante questo periodo di sosta: il nostro obiettivo era fare punti. Penso che abbiamo fatto una grande partita, siamo state una squadra e si è visto. Sembra assurdo, però queste tre settimane di pausa che abbiamo avuto ci hanno dato un cambiamento. Comunque, dall’inizio del campionato, non avevamo mai dimostrato in campo quello che abbiamo fatto in allenamento. Queste tre settimane di sosta ci hanno aiutato a mettere in chiaro le idee, capire quali erano i nostri limiti e cosa cambiare. Eravamo tutte entusiaste degli allenamenti che abbiamo fatto, pensavamo tutte di fare una grande partita. Sono contenta, perché ho sempre giocato dall’inizio in stagione. Io cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra: è un bel gruppo, poi quando ti stai bene riesci a rendere al meglio».