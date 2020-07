Simonetti: “Inter squadra prestigiosa, ideale per crescere. Mia scelta…”

Flaminia Simonetti, da oggi ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter Women, ha rilasciato ai canali ufficiali della società le sue prime parole in nerazzurro.

CRESCITA – L’Inter come percorso di crescita. Questo in sintesi il pensiero di Flaminia Simonetti, giocatrice arrivata ufficialmente in nerazzurro, in prestito dalla Roma. Lo scorso anno la centrocampista ha vestito la maglia dell’Empoli, mentre dalla prossima stagione i suoi colori saranno quelli nerazzurri. Spiegando i motivi della scelta, ecco quanto rivelato dalla calciatrice romana: «Dalla stagione passata ho iniziato ad avere maggiore consapevolezza nelle mie capacità e volevo vedere se andando in una squadra prestigiosa come l’Inter sarei riuscita a fare il salto di qualità. Questa è la squadra ideale per crescere sotto tutti i punti di vista e credo sia la scelta migliore per me».

