Simonetti: «Felice di ritornare all’Inter. Siamo una squadra forte»

Flaminia Simonetti, dopo il prestito all’Empoli, è ritornata a titolo definitivo all’Inter Women. La centrocampista è stata intervistata da Inter Tv parlando della squadra e degli obiettivi stagionali

RITORNO − Così la Simonetti sul rientro a titolo definitivo all’Inter: «Sono molto felice di essere tornata qui, dopo l’anno scorso, a titolo definitivo. Oltre ad essere un grande club perso che quest’anno potremmo regalarci importante soddisfazioni».

CHATILLON − Queste le sue parole sul ritiro: «Abbiamo fatto gli allenamenti con grande entusiasmo, soprattutto dopo la settimana a Chatillon che è stata una settimana dura, dove abbiamo lavorato tanto e bene e, quindi, siamo tornate cariche per l’avvio del campionato».

NUOVA SQUADRA − Simonetti è entusiasta del nuova rosa: «Sicuramente, sono stati giorni per conoscersi meglio con le nuove arrivate. Siamo una squadra tanto diversa, tanto cambiata, in cui ci sono tante ragazze nuove e molto brave. Quindi, quest’anno ci sarà grande competizione, ognuno di noi dovrà fare di meglio per guadagnarsi il posto. Il mister è molto preparato e stiamo lavorando bene con tutto lo staff».

CAMPIONATO − Flaminia Simonetti ha commentato la prossima Serie A: «Sarà campionato competitivo con tutte le squadre che si sono rinforzate, noi siamo più forti. Sarà difficile, quest’anno, ci saranno tre retrocessioni ma potremmo fare veramente bene».

OBIETTIVI − La sua risposta sui prossimi traguardi collettivi e personali: «A livello di squadra, dobbiamo fare del nostro meglio e regalarci importanti soddisfazioni, crescere e migliorare. Dal punto di vista personale, mi pongo l’obiettivo di una chiamata della Nazionale per il prossimo Europeo a giugno».

Fonte: Inter Tv