Simonetti e Moller guidano la rimonta: Pink Bari-Inter Women 1-2

È terminata la sfida tra Pink Bari-Inter Women, match valido per la 18ª giornata di ritorno della Serie A femminile. Successo in rimonta per le ragazze di Sorbi

SUCCESSO – Vittoria importante dell‘Inter Women sul campo del Pink Bari, fanalino di coda della Serie A Femminile. Dopo il primo tempo chiuso in svantaggio (qui il report), nella ripresa le ragazze di Sorbi cambiano marcia e trovano prima il pareggio con Flaminia Simonetti al 59′, che batte il portiere con un preciso tiro da fuori. Il gol che che fissa il risultato sull’1-2 lo sigla Caroline Møller, abile a sfruttare un preciso assist di Rincon. Inter Women sale così all’ottavo posto in classifica, riscattando le ultime due sconfitte subite in campionato.

RETI: Novellino (B) 44′, Simonetti (I) 59′, Møller (I) 71′