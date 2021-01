Simonetti: “DovrÃ  essere la partita della svolta. Abbiamo un’altra testa”

Simonetti: “Dovrà essere la partita della svolta. Abbiamo un’altra testa”

Flaminia Simonetti Inter Women

Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato nel prepartita della partita contro le ragazze della formazione della Juventus

INTER-JUVENTUS WOMEN – Queste le parole di Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, prima della partita contro la Juventus Women, ai microfoni di “Sky Sport”. «Dovrà essere la partita della svolta in questo campionato. Siamo tornate dalle feste di Natale con tutt’altra testa. Ci siamo allenate veramente bene in vista sia di questa partita che di tutta la seconda parte del campionato. Quindi abbiamo preparato al meglio la partita e ce la metteremo tutta per fare una bella prestazione al di là del risultato. Noi vogliamo giocarcela a viso aperto con tutti senza aver paura di chi abbiamo di fronte. Abbiamo recuperato un’attaccante molto forte, che comunque ci stimola molto averla in campo. Stiamo tutte molto bene e siamo molto cariche per iniziare a far meglio di come ci siamo lasciate».