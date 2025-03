Serturini svela: «A Roma fraintesa. La mia verità è un’altra! All’Inter mi sono sentita amata»

Reduce da Roma-Inter di Serie A Femminile, Annamaria Serturini racconta a RadioNerazzurra i retroscena del suo complicato addio al club giallorosso e dell’arrivo in nerazzurro.

ANNI IMPORTANTI – Annamaria Serturini svela dei dettagli sulla separazione e sul suo rapporto attuale con l’ambiente Roma: «Conosco molto bene il tifo giallorosso perché ho avuto la fortuna di viverlo per sei anni, non sono a livello calcistico ma anche al di fuori, essendoci cresciuta. Mi sono sentita adottata da quella città e della sua gente. Anche umanamente ci ho costruito la mia vita al di fuori del rettangolo verde. Roma-Inter della scorsa settimana era molto sentita da tutti, perché valeva tanto da tutti i punti di vista. Per me è sempre una partita differente dalle altre perché io alla Roma ho dato tanto e abbiamo scritto tante pagine insieme».

FRAINTENDIMENTI – Annamaria Serturini approfondisce: «Il clima era molto acceso, anche in riferimento all’ultima partita che abbiamo giocato e vinto al Tre Fontane a gennaio. Per quanto mi riguarda credo che dopo quella partita ci siano state tante incomprensioni da parte dei tifosi riguardo la mia esultanza dopo il gol. Mi dispiace molto che sia stata fraintesa e che si possa aver pensato che io avessi qualcosa nei confronti della gente a cui io mi sono sempre sentita legata. Ho sempre dato tutto quello che potevo senza mai risparmiarmi».

Il lungo sfogo di Serturini: dalla separazione complicata con la Roma all’amore ricevuto all’Inter

RISPETTO DELLA VERITÀ – Annamaria Serturini spiega: «Nel momento in cui sono arrivata all’Inter dal punto di vista emotivo non è stato facile. È stato un momento molto difficile perché non mi aspettavo che quello costruito precedentemente con la Roma si potesse sgretolare così facilmente. Ci sarebbe davvero tanto da dire e soprattutto da chiarire nel rispetto della verità, dei tifosi e a livello personale e professionale. Andare via nel mezzo della stagione non è mai facile. Quando sono arrivata all’Inter mi sono sentita voluta, il club mi ha fatto sentire importante e tanto desiderata. Era quello di cui avevo bisogno in quel momento».

DISPIACERI – Annamaria Serturini conclude: «Non ho mai mancato e mai mancherò di rispetto a Roma, mi dispiace dell’incomprensione che si è creata. Il calcio è anche questo. Mi dispiace perché la mia storia avrebbe meritato un finale diverso, soprattutto a livello umano. Sappiamo che le società decidono su quali calciatrici puntare, però a livello umano mi sarei aspettata un rispetto diverso».