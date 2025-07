Serturini: «Notte magica per l’Italia Femminile. Tutto per questa maglia!»

L’Italia Femminile ottiene la qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Tra le protagoniste anche la giocatrice dell’Inter Women Annamaria Serturini, che racconta tutta la sua emozione.

NOTTE MAGICA – Intervistata dai canali ufficiali della FIGC, Annamaria Serturini dichiara sulla gara contro la Spagna: «È stata una notte magica, che sognavamo tutti insieme. Ognuna di noi la sognava da tanto tempo, chi per un motivo, chi per un altro. Alla fine l’importante è che tutte insieme siamo arrivate al nostro grande obiettivo, non vogliamo fermarci. Vogliamo continuare a sognare e a far sognare gli italiani».

Serturini, dall’Inter Women all’Italia Femminile: il racconto della gioia per la qualificazione ai quarti degli Europei

LA PROSSIMA – Annamaria Serturini prosegue, pensando al prossima gara contro la Norvegia: «Viviamo questa nuova sfida tranquillamente nello spogliatoio. Sappiamo quali sono le nostre capacità e ovviamente sappiamo la forza della Norvegia. Soprattutto a livello individuale ha grandi interpreti, però allo stesso tempo noi vantiamo un grande gruppo e una grandissima voglia di far bene per continuare a sognare e continuare a scrivere pagine importanti di una storia che è solo all’inizio».

MOMENTI INDIMENTICABILI – Annamaria Serturini continua: «Dalla partita contro la Spagna ci portiamo dietro la qualificazione, che è la cosa più importante, le emozioni vissute insieme. Quando è arrivato il risultato finale dell’altra partita, gli sguardi, gli occhi commossi, gli abbracci, la gente stremata, tutto quello rimarrà nel cuore delle persone che hanno vissuto questa qualificazione».

A DISPOSIZIONE – In conclusione, Serturini: «Mi metto sempre a disposizione del mister per qualsiasi ruolo io debba fare e in qualsiasi momento. Quando si scende in campo con questa maglia si ha una visione diversa. Io cerco sempre di dare il massimo, non vedevo l’ora di dare il massimo. Io darei tutto per questa maglia. Lo step successivo è preparare la partita contro la Norvegia, curare i dettagli e scendere in campo col sorriso e la spensieratezza di viverci questo sogno magnifico».