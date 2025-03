Serturini: «Inter Women pronta a una grande partita. Roma? Non far mancare questo!»

Annamaria Serturini ha espresso il suo punto di vista in merito alla prossima sfida dell’Inter Women contro la Roma, con cui verrà inaugurata la Poule Scudetto da parte delle due compagini.

IL COMMENTO – Annamaria Serturini si è pronunciata a InterTV in vista di Roma-Inter Women, primo match della Poule Scudetto del Campionato di Serie A Femminile. La calciatrice nerazzurra ha sottolineato le insidie che si celano alla base del match contro le giallorosse: «Finalmente ricomincia il campionato, non vediamo l’ora di iniziare. Ci aspetta una grande partita, noi ci siamo ritrovate post-Nazionale lavorando sugli errori fatti nelle partite precedenti per evitare di commetterli nuovamente».

Serturini su ciò che non dovrà mancare all’Inter Women contro la Roma

LE DICHIARAZIONI – Serturini ha poi proseguito ponendo l’accento sugli elementi che dovranno accompagnare la prestazione delle nerazzurre contro la Roma: «Una su tutte, la determinazione e la voglia di fare bene andando oltre le difficoltà. Poi non deve mancare mai il sorriso, perché il sorriso ti fa vivere bene tutte le situazioni».

LO SCENARIO – Serturini ha concluso in questi termini: «Abbiamo dato tutte il massimo ma possiamo dare ancora di più con l’aiuto di mister e staff tecnico. La voglia di fare bene c’è e tutte insieme faremo del nostro meglio».