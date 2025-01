Serturini: «Inter Women carica! Abbiamo due obiettivi adesso»

Una delle giocatrici dell’Inter Women, Annamaria Serturini, ha parlato del prossimo match contro la Roma ai canali ufficiali del club.

OBIETTIVI – Annamaria Serturini non vede l’ora di ricominciare con l’Inter Women: «Finalmente si torna in campo. Auguro un buon 2025 a tutti i tifosi dell’Inter, speriamo di portare a termini gli obiettivi. Stiamo lavorando bene, stiamo limando i dettagli tattici e tecnici che potrebbero permetterci di fare una buona stagione. Si riparte dalla solidità difensiva, dalla fase realizzativa importante. Abbiamo voglia di migliorarci partita dopo partita, ci stiamo lavorando e vogliamo aumentare la nostra qualità. Seguiamo degli obiettivi, vogliamo arrivare in finale di Coppa Italia e cercare di arrivare in Champions League. Abbiamo bisogno di tutte, delle giocatrici e dello staff, per curare ogni minimo particolare».

Inter Women, il commento di Serturini sul prossimo match

PROSSIMO IMPEGNO – La Serturini ha continuato sul prossimo impegno dell’Inter Women: «La prossima la Roma, che ne pensi? Sicuramente partite così danno più carica e stimoli, conosco la piazza e vengono dalla vittoria di un trofeo. Saranno cariche, noi dovremmo esserlo di più. Stiamo lavorando con il sorriso, non deve mai mancare. Divertirsi è la cosa più importante, sarà un big match e ce la vogliamo fare»