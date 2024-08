Serturini: «Inter Women, ho buone sensazioni! Farò il meglio possibile»

L’Inter Women continua la seconda fase di preparazione nel ritiro di Spiazzo, in Trentino. Da lì parla Annamaria Serturini, raccontando le proprie sensazioni in vista della nuova stagione.

DARE IL MASSIMO – Proprio oggi l’Inter Women scenderà in campo per un’amichevole. Prima del test Annamaria Serturini dichiara: «Questi giorni di lavoro stanno andando bene, io sto bene e ho delle buone sensazioni. Siamo solo all’inizio, dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo uno staff a disposizione, che ci aiuta e ci sostiene ogni giorno. Stiamo dando il massimo, è questa la strada giusta per continuare a lavorare e a crescere insieme. Finalmente inizia la mia prima stagione completa con l’Inter, è normale che se inizi una stagione dal principio puoi vivere questi ritiri che creano gruppo e squadra. Cerco di dare il massimo per la squadra, lo staff e la società. Obiettivi? Fare il meglio possibile. A livello personale cerco di aiutare la squadra e fare la prestazione migliore per ottenere i tre punti la domenica».

La voglia e la determinazione di Serturini

ARRIVARE PRONTE – Annamaria Serturini continua, sui canali di Inter TV: «Tutte le squadre si sono rinforzate nel corso di questo mercato ma anche noi. Ovviamente per dimostrarlo bisogna lavorare ogni giorno e dimostrarlo il sabato. Stiamo facendo molto bene già dal primo giorno di ritiro, bisogna continuare così e incrementare ogni giorno per farci trovare pronte quando arriverà davvero il momento. Finalmente tra meno di un mese inizierà il campionato, non vediamo l’ora. Come ogni anno, ma ancora di più in questo, bisogna partire col piede giusto perché chi bene comincia è già a metà dell’opera. Bisogna già imporre il nostro gioco e le nostre idee e mettere quei tre punti che sono l’inizio di un percorso lungo ma ricco di soddisfazioni».