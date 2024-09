Serturini: «Inter-Milan Women? Tranquillità. Siamo forti, nulla da perdere»

Nel pomeriggio, precisamente alle ore 15.30, si giocherà Inter-Milan Women. Annamaria Serturini ha anticipato in questo modo il derby meneghino sul canale ufficiale di X del club.

PARTITA FONDAMENTALE – Ci saranno tre derby tra Inter e Milan in questa domenica. Anche la squadra Femminile affronterà le rossonere, Annamaria Serturini ne ha parlato: «Volevamo questa partenze, poi le partite bisogna giocarle. Abbiamo vinto con la Samp e recuperato un match con il Napoli. Ottima partenza, ma dobbiamo alzare l’asticella col Milan che viene da due sconfitte. Hanno voglia di rivalsa, noi dobbiamo essere forti e determinate nell’ottenere un altro successo. Dal 29 marzo post-infortunio ha lavorato tantissimo, questo è solo l’inizio e voglio aiutare tutti: l’Inter, lo staff, la società, la squadra. Anche in allenamento do il massimo e quando perdo rosico. Vincere 4-1 con il Napoli è difficilissimo, hanno un carattere e un’aggressività importante. Abbiamo recuperato il gol e ottenuto i tre punti utili per vivere bene questa settimana».

Serturini guida l’Inter Women prima del Milan

COSA SERVE? – La Serturini ha continuato: «Bisogna mettere in campo il meglio, ciò che proviamo in allenamento e quello che abbiamo fatto in ritiro. Ci vuole tranquillità, serenità, siamo forti e il mister ci aiuterà. Il derby è il derby, bisogna viverselo in modo tranquillo perché non abbiamo nulla da perdere»