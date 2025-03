Serturini: «Inter Women impaziente di ricominciare! A Roma grande sfida»

L’Inter Women è pronta a tornare in campo per la prima sfida della poule scudetto. Annamaria Serturini fa il punto sulla prima fase e fissa gli obiettivi del finale di stagione.

ENTUSIASMO – Annamaria Serturini non vede l’ora di tornare a lottare sul campo insieme all’Inter Women. A due giorni dalla gara contro la Roma, l’attaccante dichiara ai canali di Inter TV: «Finalmente ricomincia il campionato. La scorsa settimana è iniziato per le altre squadre, mentre noi eravamo ferme. Non vediamo l’ora di iniziare, ci aspetta una grandissima partita. Sappiamo che partita ha fatto la Roma contro la Juventus. Noi ci siamo ritrovate dopo la sosta Nazionale e abbiamo lavorato sugli errori che abbiamo commesso nelle partite precedenti per non commetterli più e lavorare sui nostri punti di forza».

Dalla prima fase alla poule scudetto: Serturini racconta le sensazioni dello spogliatoio dell’Inter Women

RESOCONTO – Annamaria Serturini riassume quanto fatto dall’Inter Women nella regulare season: «Quello della prima fase è stato un percorso positivo. Abbiamo avuto qualche partita in cui potevamo fare meglio ma è stata sicuramente una fase molto positiva. Tutte abbiamo dato il massimo e possiamo darlo ancora di più, insieme all’aiuto del mister e dello staff. La voglia di fare bene questa poule scudetto c’è e faremo del nostro meglio».

OBIETTIVO – Annamaria Serturini conclude: «La determinazione, la voglia di fare bene, la voglia di andare oltre le difficoltà e il sorriso, che si vinca, che si perda o che si pareggi. Perché alla fine il sorriso ti fa vivere meglio tutte le situazioni. Queste sono le qualità che non dovranno mancare all’Inter Women nella seconda fase. Quella contro la Roma è la partita che tutti vorrebbero giocare perché noi abbiamo un grande obiettivo e anche loro arriveranno con il dente avvelenato dalla sconfitta di Torino. Sarà una grandissima partita, noi vogliamo guardare il nostro, lavorare e qualsiasi sarà il risultato prenderemo le cose positive per far sì che la nostra poule scudetto vada nel miglior modo possibile».