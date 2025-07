Serturini: «Europei, nulla impossibile! L’Italia Femminile inizia ad essere temuta»

L’Italia Femminile di Soncin conquista lo storico traguardo della semifinale agli Europei. La giocatrice azzurra dell’Inter Women, Annamaria Serturini, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di martedì contro l’Inghilterra.

IL PERCORSO – Annamaria Serturini, tra le nerazzurre convocate dal CT Soncin, dichiara: «Adesso arriva il bello e abbiamo bisogno di tutte le forze che ci sono perché sarà qualcosa di magnifico. Essere all’interno delle quattro squadre migliori d’Europa non è un caso secondo me. Il percorso che abbiamo fatto con mister Soncin è qualcosa di importante, ci ha portato tanta tranquillità, entusiasmo e sicurezza. Penso che si possa anche vedere quanto siamo gruppo e quanto questo riesca a fare la differenza. Se siamo lì è perché ce lo meritiamo, sia per le doti tattiche e tecniche che abbiamo, ma anche per il gruppo pazzesco che siamo. Ben venga che anche le altre squadre cominciano a temerci».

Le parole dell’interista Annamaria Serturini in conferenza stampa prima di Inghilterra-Italia Femminile, semifinale degli Europei

L’OBIETTIVO – Annamaria Serturini prosegue: «Siamo cresciute nel tempo col mister e adesso abbiamo la possibilità di far ricredere tutti. Noi abbiamo un grandissimo obiettivo, che sappiamo tutti qual è. Non abbiamo troppe pressioni perché è giusto viversi e godersi ogni istante. È qualcosa di magnifico trascorrere ogni giorno insieme a tutte le persone che sono qui. Non vedo l’ora che sia martedì e poi, ovviamente, incrociamo le dita: ovviamente l’obiettivo è quello».

IL PRECEDENTE – In conclusione, Serturini: «Il precedente della sconfitta per 5-1 con l’Inghilterra? Noi sappiamo il valore dell’Inghilterra però allo stesso tempo sappiamo anche il nostro, che è la cosa più importante. La cosa bella è che alla fine si scende in campo sempre undici contro undici e penso che possiamo cambiare la direzione rispetto a quella partita lì. Ovviamente è difficile, perché sappiamo le interpreti che ha l’Inghilterra, però non è impossibile».