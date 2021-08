Serie A Femminile: Napoli-Inter Women in diretta TV e live streaming

La Serie A Femminile inizierà oggi. L’Inter Women di Rita Guarino sarà impegnata contro il Napoli allo stadio Piccolo di Cercola. Sarà possibile vedere la partita su due piattaforme

DIRETTA − Stasera scenderà in campo l’Inter Women per l’esordio in campionato. Le ragazze guidate da Rita Guarino giocheranno in trasferta contro il Napoli allenato da Alessandro Pistolesi a partire dalle 20.30. Le nerazzurre (vedi convocate) saranno ospiti del Napoli allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per iniziare al meglio la nuova stagione. Per vedere l’esordio dell’Inter Women è possibile sintonizzarsi su TIMVISION o Inter TV a partire dall’orario sopra indicato. Le nerazzurre vorranno stupire dopo la grande campagna di mercato estiva e l’arrivo dalla Juventus di un’allenatrice con grande esperienza.