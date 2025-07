Serie A Women’s Cup, svelati girone e calendario dell’Inter Women!

Delineati gironi e calendario per la Serie A Women’s Cup, la nuova competizione alla quale parteciperà l’Inter Women. Ecco tutte le informazioni utili.

PRIMA COMPETIZIONE – La nuova stagione di calcio femminile professionistico porta con sé una grande novità. Si tratta della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione a cui parteciperanno le dodici squadre iscritte al campionato italiano 2025/2026. Tra queste c’è, ovviamente, anche l’Inter Women di Gianpiero Piovani, che proprio oggi ha scoperto il girone e il calendario.

ORGANIZZAZIONE – Il torneo, che precederà la regular season di Serie A Femminile che avrà inizio ad ottobre, partirà il il 23 e 24 agosto con la prima giornata. Si procederà, poi, con il secondo turno il 6 e il 7 settembre, con la terza giornata il 13 e 14 settembre e con le semifinali in sede unica il 24 e il 25 settembre. La finale a quattro della Serie A Women’s Cup, che si disputerà tra le prime classificate dei gironi e la migliore seconda, sarà tra il 27 e il 28 settembre. Proprio in vista della nuova competizione l’Inter Women è pronta a dare il via al raduno e la ritiro estivo.

Tutti i gironi della Serie A Women’s Cup

A: JUVENTUS, LAZIO, NAPOLI WOMEN, PARMA

B: INTER FIORENTINA, COMO WOMEN, GENOA

C: ROMA, MILAN, SASSUOLO, TERNANA WOMEN

Il calendario della Serie A Women’s Cup

Prima giornata | 23-24 agosto

Girone A Parma-Juventus Lazio-Napoli Women

Girone B Genoa-Inter Fiorentina-Como Women

Girone C Ternana Women-Roma Milan-Sassuolo Seconda giornata | 6-7 settembre

Girone A Juventus-Lazio Napoli Women-Parma

Girone B Inter-Fiorentina Como Women-Genoa

Girone C Roma-Milan Sassuolo-Ternana Women Terza giornata | 13-14 settembre

Girone A Juventus-Napoli Women Lazio-Parma

Girone B Inter-Como Women Fiorentina-Genoa

Girone C Roma-Sassuolo Milan-Ternana Women