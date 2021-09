Serie A in campo nel weekend ma è quella Femminile: Inter Women può allungare

Serie A Femminile di nuovo in campo in campo nel fine settimana per la seconda giornata. L’Inter Women capolista farà il suo debutto casalingo con l’obiettivo di mantenere la vetta a punteggio pieno

WEEKEND DI CAMPIONATO – La sosta internazionale non ferma la Serie A Femminile, che scende in campo nel weekend per la seconda giornata. Si inizia oggi, con lo scontro tra due delle prime sei in classifica. La Sampdoria ospita il Milan (ore 17:30). Non c’è posto per entrambe in vetta alla classifica, dove al momento si trovano anche Juventus (attesa dalla Fiorentina), Roma (impegnata contro il Napoli) e Sassuolo (ospite dell’Hellas Verona).

DOMENICA DI CALCIO – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo il successo al debutto in casa del Napoli (vedi video), attende l’arrivo della Lazio, che per ora si trova nella parte destra della classifica, avendo perso alla prima giornata contro la Sampdoria. Per l’Inter l’occasione può essere ghiotta per dimostrare che in questa stagione c’è la seria intenzione di ribaltare le gerarchie in Serie A. L’obiettivo è iniziare una striscia positiva di vittorie, per arrivare agli scontri diretti con un vantaggio da gestire. La Serie A Femminile a dodici squadre, l’ultima a livello dilettantistico, in Italia sarà protagonista in questo weekend di calcio internazionale.