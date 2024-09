Serie A Femminile, la top11 della 1a giornata. Sorride l’Inter Women

Si è chiusa la prima giornata di Serie A Femminile. L’Inter Women si ritrova subito in testa alla classifica dopo la manita rifilata alla Sampdoria. Nella top 11 della Serie A figurano ben quattro nerazzurre.

TOP – Si è chiusa la prima giornata di Serie A Femminile, l’Inter Women è uscita dal primo match stagionale con un roboante 5-0 rifilato alla Sampdoria Women. Le calciatrici dell’Inter, come si legge dal sito della Lega Calcio, guidano la top 11 della prima giornata di Serie A Women. Una formazione a tinte nerazzurre che vede anche colori come quelli della Juventus e della Lazio. Oltre a loro, anche volti nuovi in Serie A come Emma Snerle della Fiorentina e Clarisse Le Bihan che ha segnato nel derby contro la Roma. Infine fa capolino nella top undici anche Nadine Nischler del Como Women subito in gol contro il Milan.

Inter Women, nomi importanti e di qualità

NOMI – A fare bottino pieno è invece l‘Inter Women che si prende più di un terzo di formazione con Cecilía Rúnarsdóttir, ma anche Ana Milinkovic, Beatrice Merlo e Michela Cambiaghi. Per quanto riguarda i numeri di Cecilia Rúnarsdóttir, il portiere dell’Inter ha recuperato 13 palloni nella prima giornata di questa Serie A. Cinque invece le parate totali contro la Sampdoria su cinque tiri subiti in porta. Il 100% assoluto. Ana Milinkovic invece è stata la nerazzurra che nella prima giornata di questo campionato ha effettuato più tocchi (113), completato più passaggi (88) e registrato più ingressi sulla ¾ avversaria (19). Beatrice Merlo, difensore e in gol all’esordio, ha vinto l’80% di duelli ingaggiati (4/5). La precede solo Cascarino con l’83%. Infine Michela Cambiaghi, oltre al gol ha effettuato 10 tocchi nell’area di rigore avversaria in questa giornata di campionato. Numeri importanti visto che ne ha toccati almeno due in più di qualsiasi altra calciatrice. EMMINIE