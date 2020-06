Serie A Femminile, recepita la decisione del Consiglio Federale sullo stop

La Serie A Femminile ha recepito la decisione del Consiglio Federale della FIGC sulla conclusione definitiva del campionato, della Serie B e della Coppa Italia Femminile. Il presidente federale, Gravina, già al lavoro in vista della prossima stagione

UFFICIALITÀ – La FIGC ha ufficializzato oggi la conclusione definitiva della Serie A TimVision, della Serie B e della Coppa Italia TimVision 2019-20, con un apposito comunicato (n° 225/A) che recepisce la decisione del Consiglio Federale dello scorso 8 giugno, dopo che in precedenza era stato già dichiarato concluso il campionato Primavera. I provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2019/2020 sono rinviati a una successiva delibera del Consiglio Federale, che nella prossima riunione tratterà in maniera approfondita le questioni riguardanti il calcio femminile, a cominciare dall’organizzazione dei campionati 2020/21.

FUTURO – La FIGC guarda già al futuro: «Siamo già proiettati verso la prossima stagione – ha dichiarato il presidente della DCF Ludovica Mantovani nel corso del Consiglio Federale -, oltre alle classifiche, verranno ufficializzati i criteri di ammissione alla Serie A TimVision, alla Serie B e le date di inizio delle competizioni. Il presidente Gravina ha infatti già messo all’ordine del giorno un’ampia discussione sul calcio femminile con la ferma intenzione di proseguire, attraverso ulteriori importanti provvedimenti, il percorso di crescita avviato in questi anni».