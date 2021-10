Serie A Femminile, Pomigliano-Inter: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Serie A Femminile in campo nel weekend per la 5ª giornata. L’Inter Women di Guarino torna in campo dopo il rinvio della partita contro la Roma a causa del Covid-19. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire in diretta TV e LIVE streaming Pomigliano-Inter di Serie A Femminile

INTER WOMEN IN CAMPO – L’Inter Women di Rita Guarino torna in campo dopo tre settimane. La 5ª giornata di campionato per l’Inter è in programma domani – domenica 3 ottobre – a partire dalle ore 14:30 presso lo Stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco (NA). La partita Pomigliano-Inter non sarà visibile in chiaro, ma solo a pagamento per chi è abbonato. In diretta TV sul canale tematico Inter TV (sia su DAZN sia su Sky) e in LIVE streaming sulla piattaforma TIMVISION. In alternativa, seguite Inter-News.it per tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.